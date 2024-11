Mulher mata o marido em mansão de mais de R$ 5 milhões após ele descobrir traição Quem denunciou o caso à polícia foi o amante de Jennifer Gledhill, de 41 anos, que acabou acusada Internacional|Do R7 16/10/2024 - 10h35 (Atualizado em 16/10/2024 - 10h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jeniffer queimou o corpo de Johnson em um cova após matá-lo com um tiro Reprodução/Daily Mail - 16.10.2024

Uma mulher é a principal suspeita de ter matado o marido com um tiro na cabeça depois que ele descobriu uma traição dela. O crime aconteceu na mansão do casal, avaliada em US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,6 milhões), em Utah, nos Estados Unidos.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o caso ocorreu em setembro, mas a mulher foi acusada do crime na terça-feira (15).

Jennifer Gledhill, de 41 anos, morava com o marido, Matthew Johnson, de 51 anos, que era sargento da Guarda Nacional americana, e com os três filhos na cidade de Cottonwood Heights.

Johnson não foi trabalhar no dia 23 de setembro e foi dado como desaparecido. Contudo, pouco tempo depois, um homem informou à polícia de Salt Lake City, cidade vizinha, que estava tendo um caso com Jeniffer e que ela teria matado o marido dois dias antes.

‌



A motivação do assassinato seria o fato do sargento ter descoberto a relação extraconjugal e confrontado a mulher.

Jeniffer teria revelado ao amante que matou o marido enquanto ele dormia na mansão. Supostamente, depois de cometer o crime, ela colocou o corpo de Jonhson em um depósito no telhado, o jogou escada abaixo e depois o pôs na parte de trás de uma minivan.

‌



Segundo a polícia, a mulher quebrou o celular da vítima, entrou na minivan e dirigiu para o norte da cidade, onde queimou o homem em uma cova rasa.

O amante ainda detalhou que Jeniffer falou sobre o crime pois achou que ele iria ajuda-lá sem questionamentos e iria guardar o segredo.

‌



Outra testemunha informou aos investigadores que viu parentes da autora limpando a mansão do casal até tarde da noite, em 24 de setembro.

Em entrevista ao Daily Mail, os pais da mulher afirmaram que os três netos estão morando com eles e que estão com dificuldades de contar a situação para as crianças.

Até o momento, Jeniffer não confessou a autoria do crime.