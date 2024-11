Mulher se recusa a ceder lugar para idosa e motivo provoca reação em sala de espera Em publicação, mulher disse que foi criticada por mulher mais velha, mas sua desculpa para permanecer sentada fez pessoas a apoiarem Internacional|Do R7 15/10/2024 - 13h40 (Atualizado em 15/10/2024 - 13h40 ) twitter

Mulher se recusa a deixar a idosa se sentar em sala de espera Microsoft Designer

É comum que pessoas mais novas cedam o lugar para pessoas idosas ou com necessidades especiais, mas um caso chamou atenção dos usuários da rede social Reddit. Uma mulher se recusou a ceder o lugar e gerou um climão na sala de espera de um restaurante, mas tinha uma boa desculpa. As informações são do jornal britânico The Mirror.

A mulher e o marido saíram para tomar café da manhã no restaurante favorito deles, mas como estava lotado, tiveram que aguardar na sala de espera. Dois casais de idosos chegaram, mas já não tinha lugares disponíveis para uma das senhoras se sentar.

Quando a mulher não se levantou para ceder o lugar, um estranho lhe lançou olhares feios, mas quando ela compartilhou o que tinha acontecido com ela, disso que a mulher mais velha ficou atordoada e em silêncio.

“Eu e os outros casais tentamos explicar educadamente como a fila funcionava, mas uma das mulheres idosas nos interrompeu anunciando em voz alta: ‘Bem, vocês deveriam deixar minha amiga sentar por causa da idade dela, sabe’, então me lançou um olhar desagradável, revirou os olhos e balançou a cabeça para a amiga como se todos nós devêssemos ter vergonha de nós mesmos”, ela escreveu na rede social.

Ela explicou que tinha passado recentemente por uma cirurgia de redução de mama por motivos de saúde e, como resultado, estava sentindo dores, o que tornava muito desconfortável ficar em pé por longos períodos.

“Eu disse: ‘Sinto muito, eu teria lhe dado meu assento, mas ainda estou me recuperando da cirurgia e não consigo ficar em pé por muito tempo. Sinto muito”, escreveu.

A mulher explicou que a sala ficou muito quieta e depois de algum tempo a mesma senhora que a tinha repreendido ofereceu o lugar para a mulher, que recusou.