Música 'Y.M.C.A' volta à lista de mais tocadas nos EUA após 'dancinha' de Trump em evento Presidente eleito usou a canção durante a campanha, e provocou boom do hit mais de 40 anos depois do lançamento Internacional|Do R7 29/11/2024 - 19h42 (Atualizado em 29/11/2024 - 19h44 )

Trump dançou 'Y.M.C.A', ao lado de Musk Reprodução/X

A música Y.M.C.A, sucesso do grupo Village People, voltou a figurar na lista de mais tocadas nos Estados Unidos, mais de 40 anos depois do lançamento. Durante as eleições norte-americanas, no mês passado, o presidente eleito Donald Trump usou a canção na campanha, em eventos e comícios, o que provocou o boom do hit de 1978.

Victor Willis, líder da banda americana, chegou a comentar sobre o assunto na época, e afirmou que o republicano tinha o direito de usar a música, pois “pagou pela licença de uso político por meio da BMI, empresa que pertence ao cantor”.

Nesta quinta-feira (28), Y.M.C.A entrou, novamente, na lista da Billboard nos EUA e foi um dos assuntos mais buscados no Google. O motivo? Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Trump apareceu fazendo uma “dancinha” ao som de Y.M.C.A durante um evento de Ação de Graças.

Nas imagens, o presidente eleito dos EUA está ao lado da mulher, Melania Trump, do filho Barron Trump, e do empresário bilionário Elon Musk.

‌



🚨 NOW: President Trump & Melania, Elon Musk, and Barron Trump are all rocking out to YMCA tonight at Mar-a-Lago for Thanksgiving 🔥



EPIC! 🇺🇸 pic.twitter.com/yUHWvPt4M5 — Nick Sortor (@nicksortor) November 29, 2024

Trump já tinha revelado há alguns anos que Y.M.C.A era uma de suas canções favoritas, com a justificativa que o som é contagiante e “levanta as pessoas”. Vale lembrar, inclusive, que nas eleições para presidência dos EUA em 2020 — quando ele concorreu com Joe Biden —, o republicano também usou essa música durante a campanha.