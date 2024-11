Netanyahu demite o ministro da defesa, Yoav Gallant, alegando falta de confiança mútua Anúncio foi feito através de uma carta divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro, após conflitos sobre a gestão da guerra Internacional|Do R7 05/11/2024 - 16h02 (Atualizado em 05/11/2024 - 16h09 ) twitter

A demissão ocorreu em meio a divergências entre o primeiro-ministro e Yoav Gallant Reprodução/X/@jacksonhinklle

De acordo com o The Times os Israel, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou que demitiu o ministro da Defesa, Yoav Gallant, um adversário de longa data dentro do Partido Likud.

Em uma carta divulgada por seu gabinete, Netanyahu diz a Gallant que “seu mandato terminará 48 horas após o recebimento desta carta”

A decisão ocorre após meses de divergências sobre a gestão da guerra e decisões de Gallant que, segundo Netanyahu, desrespeitaram diretrizes do gabinete e abalaram a confiança interna. “Embora nos primeiros meses da guerra houvesse confiança e houvesse um trabalho muito frutífero, infelizmente durante os últimos meses essa confiança rachou entre mim e o Ministro da Defesa”, diz Netanyahu em uma declaração em vídeo.

O primeiro-ministro israelense também disse em vídeo divulgado em suas redes sociais: “Fiz muitas tentativas de preencher essas lacunas, mas elas continuaram se alargando”. “Elas também chegaram ao conhecimento do público de uma forma inaceitável e, pior do que isso, chegaram ao conhecimento do inimigo — nossos inimigos gostaram e tiraram muito proveito disso.” completa Netanyahu.

O ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, assumirá o cargo, enquanto Gideon Sa’ar substituirá Katz.

Em resposta, Yoav Gallant emitiu uma declaração: “A segurança do Estado de Israel sempre foi, e sempre será, a missão da minha vida.”

Matéria em atualização*

