Netflix é alvo de investigação de fraude fiscal e lavagem de dinheiro na França e Holanda A investigação pode estar ligada às práticas de faturamento da empresa no país Internacional|Do R7, em Brasília 05/11/2024 - 12h19 (Atualizado em 05/11/2024 - 13h19 )

Netflix é alvo de investigação de fraude fiscal Divulgação/R7 - 05/11/2024

Autoridades na França e na Holanda realizaram buscas nos escritórios da Netflix como parte de uma investigação preliminar sobre possíveis práticas de fraude fiscal e lavagem de dinheiro, segundo uma fonte judicial francesa informou a agência internacional de notícias Reuters na terça-feira (5).

A investigação, liderada pelo PNF (Parquet National Financier) da França, conhecido por tratar de crimes financeiros de alta complexidade e frequentemente envolvendo grandes corporações globais, foi iniciada em novembro de 2022.

Durante a operação, autoridades holandesas também revistaram o escritório central da Netflix em Amsterdã. Segundo a fonte judicial francesa, as autoridades da França e da Holanda estão colaborando continuamente há vários meses como parte desta investigação.

Representantes da Netflix nesses dois países, bem como as autoridades holandesas, que encaminharam as perguntas ao PNF, não comentaram o caso.

A Reuters observou que uma investigação preliminar na França não significa necessariamente acusações formais e não leva obrigatoriamente a um julgamento, mas é o primeiro passo para apurar possíveis irregularidades financeiras.

A investigação pode estar ligada às práticas de faturamento da empresa no país. Segundo uma reportagem anterior do site La Lettre, autoridades fiscais francesas têm examinado as declarações financeiras da Netflix, apontando uma possível discrepância entre o faturamento declarado pela subsidiária francesa e o número de assinantes pagantes no país.