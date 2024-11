‘Nós aceitamos a escolha que o país fez’, diz Biden ao prometer transição ‘pacífica’ Presidente dos Estados Unidos ainda falou que a derrota para Trump ‘não significa que estamos derrotados' Internacional|Do R7 07/11/2024 - 13h36 (Atualizado em 07/11/2024 - 13h55 ) twitter

Biden passa o cargo para Trump em 20 de janeiro de 2025 Oliver Contreras/The White House - 13.10.2023

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou publicamente pela primeira vez após a vitória de Donald Trump na eleição presidencial. Em um pronunciamento na Casa Branca, no começo da tarde desta quinta-feira (7), o democrata reforçou o que já havia dito ao republicano ontem por telefone.

“Ontem, falei com o presidente eleito Trump, parabenizei-o por sua vitória e assegurei que direcionarei toda a minha administração para trabalhar com sua equipe para garantir uma transição pacífica e ordenada. É isso que o povo americano merece. [...] Para alguns, é um momento de vitória, para afirmar o óbvio. Para outros, é um momento de perda, campanhas ou disputas de visões concorrentes. O país escolhe uma ou outra. Nós aceitamos a escolha que o país fez."

A posse de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos ocorrerá no dia 20 de janeiro de 2025.

Biden defendeu o sistema eleitoral do país, que sempre foi alvo de críticas de Trump.

‌



“Espero que possamos deixar de lado a questão sobre a integridade do sistema eleitoral americano. Ele é honesto, justo, transparente e pode ser confiável, ganhando ou perdendo.”

Em seu pronunciamento, o presidente também fez um aceno aos democratas.

‌



“Lembrem-se: a derrota não significa que estamos derrotados. Perdemos esta batalha, mas a América dos seus sonhos está chamando para que vocês se levantem. [...] Derrotas são inevitáveis, mas desistir é imperdoável. Seremos medidos não pelo número de vezes que caímos, mas pela rapidez com que nos levantamos”, frisou.

O presidente ainda destacou os feitos dele na Casa Branca ao longo dos últimos anos, ao dizer que “grande parte do trabalho que foi feito está começando a mostrar seus efeitos”.

‌



“Estamos vendo mais de US$ 1 trilhão em infraestrutura que vai transformar a vida das pessoas em comunidades rurais e em comunidades que estão em verdadeira dificuldade. [...] Estamos deixando para trás a economia mais forte do mundo. Sei que as pessoas ainda estão passando por dificuldades, mas as coisas estão mudando rapidamente.”

No discurso, Biden fez elogios a Kamala Harris, reconhecendo sua parceria e dedicação como vice-presidente e sua “campanha inspiradora”.

Todos puderam ver algo que aprendi cedo a respeitar profundamente: o caráter dela. Ela tem uma espinha dorsal firme como uma barra de ferro. Ela tem um grande caráter, um verdadeiro caráter. [...] Ela deu tudo de si, seu esforço de coração inteiro. Ela e toda sua equipe devem se orgulhar da campanha que realizaram."

