Nova espécie de lagarta carnívora se disfarça com o cadáver de suas presas para sobreviver Animal, apelidado de ‘coletora de ossos’, cria uma ‘roupa’ com partes do corpo de insetos mortos Internacional|Do R7 26/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lagartas se 'fantasiam' como se fossem a dona da teia onde vivem Laboratório Rubinoff/Universidade do Havaí

Uma rara lagarta carnívora, até então desconhecida dos biólogos, persegue teias de aranha em busca de alimento enquanto se veste com os restos de suas presas. Essa nova espécie única, apelidada de “coletora de ossos”, é encontrada apenas em uma única encosta de montanha na ilha de Oa’hu, no Havaí.

O isolamento geográfico do Havaí deu origem a invertebrados excepcionalmente adaptados, incluindo várias espécies de lagartas carnívoras, como a lagarta-do-polegada havaiana (Eupithecia spp.). No entanto, a grande maioria das espécies de lepidópteros é herbívora; as lagartas predadoras representam cerca de 0,1% das quase 200 mil espécies de mariposas e borboletas atualmente conhecidas.

A espécie de lagarta predadora havaiana recém-descoberta – a “coletora de ossos” – vive exclusivamente em teias de aranha enfiadas em ocos de árvores e fendas de rochas.

De acordo com os pesquisadores, lagartas coletoras de ossos – parte do gênero Hyposmocoma, um antigo e diverso grupo de mariposas encontradas apenas no Havaí – são necrófagas e predadoras oportunistas que vivem em teias de aranha fechadas, onde consomem insetos enfraquecidos ou mortos, incluindo presas de aranha escondidas.

‌



Elas também ocasionalmente canibalizam umas às outras.

Além disso, elas decoram meticulosamente suas caixas de seda portáteis com partes do corpo de insetos não comestíveis, selecionando, dimensionando e ajustando-as com cuidado – provavelmente como uma forma de camuflagem macabra para evitar a detecção por suas aranhas hospedeiras.

‌



“Eu simplesmente não conseguia acreditar. Nas primeiras vezes que você encontra isso, pensa que deve ter sido um caso isolado, deve ter sido um erro”, diz o principal autor do estudo, Daniel Rubinoff , entomologista da Universidade do Havaí em Manoa. “Estou observando isso há mais de uma década e ainda me impressiona.”

As lagartas coletoras de ossos crescem e se tornam mariposas, como a maioria das lagartas, mas essas mariposas tendem a depositar seus ovos nos cantos e fendas de uma teia de aranha. Uma lagarta recém-nascida então coleta ossos para “se camuflar de dona da teia”. “A única chance que elas têm de sobreviver nessa situação é decorar ou morrer; elas vivem para a moda”, diz Rubinoff.

‌



Essas lagartas são extremamente raras e apenas 62 indivíduos foram observados em mais de 20 anos de trabalho de campo.

Embora essa espécie seja provavelmente 5 milhões de anos mais velha que a ilha havaiana mais antiga, hoje ela sobrevive em apenas um pequeno pedaço de 15 quilômetros quadrados de floresta montanhosa na ilha de O’ahu. E, embora tenha se adaptado a aranhas hospedeiras não nativas, sua extrema raridade e confinamento a um único local a tornam suscetível a muitas das mesmas ameaças, incluindo predadores invasores e perda de habitat, levando outros insetos nativos do Havaí à extinção.

Sem esforços de conservação direcionados, este último representante vivo desta antiga linhagem de lagartas carnívoras, coletoras de partes do corpo, pode desaparecer silenciosamente, alertam os autores.

A descoberta foi publicada na revista Science.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5