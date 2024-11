Novo juiz assume caso dos irmãos Menendez e abre caminho para revisão de sentença Michael V. Jesic é considerado um juiz imparcial e justo e foi transferido para o Tribunal de Van Nuys, onde Erik e Lyle foram inicialmente julgados em 1996 Internacional|Do R7 31/10/2024 - 17h29 (Atualizado em 31/10/2024 - 18h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Se aprovada, a nova sentença permite que Erik e Lyle sejam imediatamente elegíveis para liberdade condicional Reprodução/X/@only_cukur

O caso dos irmãos Erik e Lyle Menendez ganhou um novo capítulo após o promotor público de Los Angeles, George Gascón, recomendar uma nova sentença para os dois, com direito à liberdade condicional, depois que novas evidências do abuso que sofriam do pai surgiram.

Mas não foi só isso que mudou no caso. Muitos acreditavam que a liberdade dos irmãos estava garantida com o ex-juiz William C. Ryan, mas agora o destino deles está nas mãos do juiz Michael V. Jesic, do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles.

Conforme noticiou a Ok Magazine, Jesic assumiu o caso após sua transferência para o Tribunal de Van Nuys, onde Erik e Lyle foram inicialmente julgados em 1996 e condenados pelo assassinato dos pais, Jose e Kitty Menendez.

Conhecido por ser imparcial e justo, Jesic já atuou como promotor público. Em 2006, defendeu que um caso de assassinato relacionado a gangues fosse novamente investigado, após o defensor público afirmar que o acusado havia sido erroneamente identificado. Mesmo com a oposição do gabinete do promotor, Jesic reabriu o caso, que acabou arquivado.

‌



Sua última ação coincide com a história dos irmãos Menendez. George Gascón recomendou que Erik e Lyle recebam uma sentença de 50 anos, em vez de perpétua sem liberdade condicional.

A mudança ocorre porque os irmãos tinham menos de 26 anos (18 e 21, respectivamente) quando usaram espingardas para matar os pais. Se aprovada, essa sentença permite que eles sejam imediatamente elegíveis para liberdade condicional.