Ônibus parte ao meio e lança passageiros em acidente na Índia O veículo bateu em uma estrutura de concreto, e deixou pelo menos 12 mortos e mais de 40 feridos Internacional|Do R7 30/10/2024 - 13h50 (Atualizado em 30/10/2024 - 13h50 )

Autoridades acreditam que a causa do acidente pode ter sido uma combinação de alta velocidade e falta de visibilidade Reprodução/X/@N_Carvalheira

Um trágico acidente ocorreu em Laxmangarh, distrito de Sikar, no estado de Rajastão, na Índia, quando um ônibus se partiu ao meio, deixando pelo menos 12 mortos e vários feridos, nesta terça-feira (29).

O ônibus que transportava dezenas de passageiros bateu em uma estrutura de concreto, e deixou pelo menos 12 mortos e mais de 40 feridos. A batida foi tão forte que o veículo foi literalmente partido ao meio.

De acordo com o The Sun, testemunhas disseram que a força do impacto foi tão intensa que o ônibus se dividiu, e passageiros foram lançados para fora, enquanto muitos ficaram presos nas ferragens.

Equipes de resgate chegaram rapidamente ao local, mas tiveram dificuldades para retirar as vítimas do meio dos destroços. Ambulâncias foram mobilizadas para transportar os feridos a hospitais próximos.

‌



As autoridades locais acreditam que a causa do acidente pode ter sido uma combinação de alta velocidade e falta de visibilidade, provavelmente por conta do clima ou condições de iluminação.

A estrada onde o acidente ocorreu é conhecida por ser perigosa, com curvas fechadas e tráfego intenso, o que aumenta o risco de acidentes graves.