Padrinho de casamento se declara responsável por matar o noivo horas antes da cerimônia

Acidente aconteceu no mesmo dia em que o jovem iria se casar Reprodução/Daily Mail - 31.10.2024

Um homem se declarou culpado por dirigir perigosamente no acidente que matou o seu primo, poucas horas antes do casamento dele, na cidade de Shannon, na Irlanda, em agosto de 2021.

Shane Harty, de 21 anos, era o condutor do carro em que estava Myles Harty, de 20 anos, que iria se casar com Kate Quilligan, sua namorada de longa data e que estava grávida. O motorista era um dos padrinhos da cerimônia.

Os dois rapazes estavam em um carro da marca Hatch, modelo Hatchback, quando bateram em um poste na cidade de Limerick, por volta de 1h, matando Myles instantaneamente.

O casamento aconteceria no mesmo dia do acidente. Como forma de homenagem, Kate reuniu todos os familiares e amigos em frente a igreja onde o casório aconteceria. No momento em que seria realizada a cerimônia, todos soltaram balões azuis em tributo ao jovem.

Contudo, um mês depois da morte de Myles, Kate descobriu que estava grávida, e disse que o marido não há deixaria sozinha.

Por fim, a família do rapaz estava no tribunal quando Shane se declarou culpado pela morte do primo. O juiz vai solicitar declarações dos parentes da vítima e de testemunhas, antes de declarar a sentença, que deve acontecer no dia 18 de novembro.