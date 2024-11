Pais ficam com despesa médica de R$ 1,8 milhão após salvarem o filho de uma picada de cascavel Os custos incluem o tratamento, duas viagens de ambulância, uma ida ao pronto-socorro e dias em terapia intensiva Internacional|Do R7 31/10/2024 - 13h18 (Atualizado em 31/10/2024 - 13h18 ) twitter

Brigland brincava no quintal da família, em San Diego, no sul da Califórnia, EUA, quando foi mordido na mão direita, entre o polegar e o indicador Reprodução/Instagram/@dr.lindsay.pfeffer

Depois de salvar a vida do filho de 2 anos, picado por uma cascavel, os pais da criança ficaram com uma despesa médica de US$ 300.000 — cerca de R$ 1,8 milhão, segundo a cotação atual.

Os custos incluem o tratamento de US$ 213.278 (R$ 1.168.763,44), além de duas viagens de ambulância, uma ida ao pronto-socorro e vários dias em terapia intensiva, conforme KFF Health News.

“Pensei que ele fosse morrer. Todos nós achamos isso”, disse a mãe, Lindsay Pfeffer. Ela conta que estava a poucos metros do filho, Brigland, quando ele foi mordido na mão direita, entre o polegar e o indicador, enquanto brincava no quintal da família em San Diego, no sul da Califórnia, EUA.

Com o veneno se espalhando rapidamente, Lindsay chamou a emergência, e Brigland foi levado ao Palomar Medical Center Escondido, o hospital mais próximo com antídoto disponível.

O veneno, que contraiu as veias do menino, causou inchaço e hematomas que subiram da mão até o ombro. Para medicarem Brigland com o antídoto diretamente na medula óssea, a equipe médica precisou usar uma furadeira portátil para inserir a agulha.

Assim que estabilizado, o garoto foi transferido para o Rady Children’s Hospital, a uma hora de distância, onde ficou em tratamento intensivo até a recuperação.

O veneno da cascavel é altamente tóxico, afeta o sistema nervoso e os músculos. Devido a uma substância conhecida como crotoxina, os movimentos musculares são inibidos.

No primeiro hospital, foram utilizados 10 frascos de antiveneno (Anavip), no valor de US$ 9.574 (R$ 55 mil) cada. No segundo, onde foram aplicados mais 20 frascos, a despesa foi de US$ 117.532 (R$ 675 mil).

Os pais de Brigland, agora, tentam negociar com o plano de saúde para ajustar os custos do tratamento.