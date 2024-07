Palácio de Versalhes é esvaziado após denúncia para ‘intervenção de segurança’ Um vendedor ambulante teria visto um homem entrar no local com uma faca

Palácio de Versalhes foi esvaziado nesta quinta-feira (4) Reprodução/X @F_Desouche - 04.07.2024

O Palácio de Versalhes precisou ser esvaziado, nesta quinta-feira (4), após uma denúncia. A informação foi divulgada pelas autoridades locais nas redes sociais, sem detalhes do que teria motivado a ocorrência. Policiais e bombeiros foram acionados e o local passou por uma “intervenção de segurança”.

“Após uma denúncia, o Palácio de Versalhes está fechado. Está em curso uma intervenção. Um reconhecimento para verificação está em andamento pelas forças de segurança no local. Respeite as instruções das autoridades e não divulgue informações falsas”, diz a mensagem compartilhada pelas autoridades de Yvelines no X (antigo Twitter).

Segundo o jornal Le Parisien, os turistas do palácio foram evacuados e aguardavam o fim da operação do lado de fora, na praça. Ainda de acordo com a publicação francesa, a denúncia teria partido de um vendedor ambulante que teria visto um homem entrar no palácio com uma faca.

Cerca de uma hora depois, os visitantes foram autorizados a entrar novamente no local após a dúvida ser esclarecida. O palácio “está reabrindo gradualmente suas portas”, segundo as autoridades.

🔴Une intervention est en cours au Château de Versailles. Les forces de sécurité sont sur place. Évitez le secteur et suivez les consignes des autorités.

Ne relayez pas de fausses informations. pic.twitter.com/M06T36oIQr — Préfet des Yvelines 🇫🇷 (@Prefet78) July 4, 2024

Intervention du GIGN au Château de #Versailles (78).



→ il s’agirait d’un différend entre deux vendeurs à la sauvette. L’un aurait été aperçu avec un couteau (Le Figaro) pic.twitter.com/D2LJ7lFbfl — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) July 4, 2024