Peixe raro das profundezas aparece em ilha na Espanha; veja o vídeo Esta é a segunda aparição em vídeo da espécie, que teve o primeiro registro em novembro de 2014, enquanto nadava pelas águas da Califórnia Internacional|Do R7 07/02/2025 - 17h42 (Atualizado em 07/02/2025 - 17h42 )

O caso ganhou destaque na imprensa espanhola e na comunidade científica devido à raridade do fenômeno Reprodução/Instagram/@magomezgarza

Um registro inédito chamou a atenção de cientistas e biólogos marinhos nesta semana. Pela primeira vez, uma espécie rara de peixe carnívoro foi avistada próximo à costa de Tenerife, ilha espanhola que compõe o arquipélago das Canárias. As imagens foram gravadas por um veículo operado remotamente batizado de Don Ricketts e publicadas nas redes sociais.

Esta é a segunda aparição em vídeo da espécie, que teve o primeiro registro em novembro de 2014, enquanto nadava pelas águas da Califórnia. Na época, o vídeo alcançou mais de 4,5 milhões de acessos no YouTube.

O peixe raro tem uma antena que se ilumina graças a bactérias bioluminescentes, o que o ajuda a atrair suas presas. Elas acabam atraídas para suas temidas mandíbulas, repletas de dentes afiados.

As fêmeas podem medir até 20 centímetros, enquanto o macho é dez vezes menor e não pode sobreviver sozinho - ele se acopla à companheira como um parasita.

‌



Para os que assistiram ao filme Procurando Nemo, da Disney/Pixar, este peixe é conhecido: ele aparece em uma cena perseguindo os protagonistas do desenho animado.

A espécie é normalmente encontrada em águas profundas, o que torna sua aparição em uma região mais rasa um evento excepcional. O avistamento ocorreu no sul de Tenerife, uma área conhecida pela diversidade marinha, mas raramente visitada por criaturas das profundezas abissais.

‌



O peixe habita regiões a mais de mil metros abaixo da superfície, onde a luz do sol não consegue alcançar. Por isso, sua presença na costa espanhola é considerada um marco histórico para a biologia marinha.

A equipe de pesquisadores responsável pelo registro, que integrava uma expedição científica, destacou a importância da descoberta, que pode ampliar o conhecimento sobre uma espécie ainda pouco estudada devido à dificuldade de observação em seu ambiente natural.

‌



Outro fator surpreendente é que a espécie foi filmada durante o dia. Como esses peixes costumam permanecer na escuridão das profundezas, o episódio reforça a singularidade do evento. Para os especialistas, esse tipo de avistamento abre novas possibilidades de estudo sobre a adaptação da espécie a condições extremas e seu comportamento em águas mais superficiais.

O caso ganhou destaque na imprensa espanhola e na comunidade científica devido à raridade do fenômeno, que pode estar ligado a mudanças no ambiente marinho. Ainda não se sabe ao certo o que motivou a aproximação do animal à costa, mas pesquisadores sugerem que alterações na temperatura da água ou a presença de outras espécies podem ter influenciado o deslocamento.

A descoberta também ressalta a importância das pesquisas marinhas nas Ilhas Canárias, um ponto estratégico para o estudo da biodiversidade oceânica. Especialistas defendem que investigações sobre espécies das profundezas são fundamentais para compreender melhor os ecossistemas marinhos e sua dinâmica.