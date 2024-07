PIB dos EUA cresce 2,8% no 2º trimestre de 2024, indica relatório preliminar No primeiro trimestre do ano, a economia americana cresceu 1,4% na mesma comparação Internacional|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 25/07/2024 - 13h40 (Atualizado em 25/07/2024 - 13h51 ) ‌



PIB dos EUA cresce 2,8% Valter Campanato/Agência Brasil - Arquivo

O PIB (Produto Interno Bruto) real dos Estados Unidos cresceu 2,8% no segundo trimestre de 2024, superando a expectativa de 2% dos analistas, conforme divulgado nesta quinta-feira (25) pelo Departamento do Comércio. No primeiro trimestre, a economia havia crescido 1,4%.

O aumento foi impulsionado principalmente pelos gastos dos consumidores e pelos investimentos. O PIB em dólares correntes subiu 5,2%, totalizando US$ 28,63 trilhões, um aumento maior que os US$ 312,2 bilhões registrados no trimestre anterior.

O índice de preços das compras internas brutas aumentou 2,3%, abaixo dos 3,1% do primeiro trimestre. A inflação de despesas de consumo pessoal (PCE) foi de 2,6%, desacelerando em relação aos 3,4% do trimestre anterior. O núcleo do PCE, excluindo alimentos e energia, subiu 2,9%.

Os gastos dos consumidores se concentraram em serviços de saúde, habitação e atividades recreativas, enquanto o investimento em estoque privado cresceu, especialmente nos setores atacadista e varejista. O investimento fixo não residencial mostrou aumentos em equipamentos e produtos de propriedade intelectual, apesar de quedas em estruturas.

A renda pessoal aumentou US$ 237,6 bilhões, comparado a US$ 396,8 bilhões no trimestre anterior. A renda pessoal disponível subiu 3,6%, totalizando US$ 186,3 bilhões. A poupança pessoal caiu para US$ 720,5 bilhões, com uma taxa de poupança pessoal de 3,5%, abaixo dos 3,8% do primeiro trimestre.