Polícia alemã descobre que pizzaria servia cocaína como ‘acompanhamento’ Ação envolveu cerca de 150 policiais e desmantelou toda rede de drogas no oeste da Alemanha Internacional|Do R7 22/10/2024 - 16h53 (Atualizado em 22/10/2024 - 16h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foram apreendidos 1,6 kg de cocaína, 40 g de maconha e €268.000 - aproximadamente R$ 1.433.800 em dinheiro Reprodução/X/@Aquele_Raj e Paulo Pinto/Agencia Brasil

Uma pizzaria em Dusseldorf, na Alemanha, foi alvo de uma operação policial após ser descoberta servindo cocaína como “acompanhamento” em um de seus pratos mais famosos.

Segundo o jornal Leading Britain’s Conversation, o prato, conhecido como “número 40” no cardápio, era entregue aos clientes junto com uma porção de pó branco.

A investigação começou em março, quando inspetores de alimentos informaram a polícia sobre o “pedido especial”. Depois de monitorar a pizzaria, a polícia descobriu o esquema de tráfico de drogas e realizou uma busca no apartamento do gerente do restaurante.

Durante a operação, o gerente, um croata de 36 anos, tentou se livrar de um grande saco de cocaína ao jogá-lo pela janela, mas acabou entregando a droga diretamente nas mãos dos policiais.

‌



A pizzaria continuou a operar por um tempo enquanto a polícia investigava de onde era o fornecimento de drogas. Depois disso, o gerente foi preso ao tentar fugir do país. Foram apreendidos 1,6 kg de cocaína, 40 g de maconha e €268.000 - aproximadamente R$ 1.433.800 em dinheiro.

A operação policial se expandiu e resultou na prisão de três outros suspeitos, incluindo o chefe da rede de drogas, um russo de 22 anos. A polícia também realizou buscas em mais 12 endereços, e descobriu plantações de maconha, totalizando mais de 360 plantas, além de armas, dinheiro e itens de luxo.

A ação envolveu cerca de 150 policiais e desmantelou toda a rede de drogas no oeste da Alemanha.