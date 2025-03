Polícia deve divulgar ‘imagens assustadoras’ da morte do ator Gene Hackman Autoridades analisam filmagens de câmeras corporais e celulares para esclarecer as circunstâncias dos óbitos Internacional|Do R7 08/03/2025 - 11h41 (Atualizado em 08/03/2025 - 11h41 ) twitter

Xerife diz que Gene Hackman e a esposa estavam mortos 'há um bom tempo' Reprodução/Boletim JR 24H

As autoridades de Santa Fé, no Novo México, devem divulgar em breve “imagens assustadoras” captadas por câmeras corporais de policiais que registraram a cena onde o ator Gene Hackman, de 95 anos, e sua esposa, Betsy Arakawa, foram encontrados mortos em 26 de fevereiro, de acordo com o tabloide britânico Mirror.

Os corpos, descobertos em quartos separados da casa do casal, estavam em estado de mumificação, ao lado do cadáver de um pastor alemão, o que chocou os primeiros agentes que chegaram ao local.

A polícia analisa as filmagens de dez delegados para esclarecer as circunstâncias das mortes, enquanto tenta desbloquear dois celulares encontrados na residência, considerados peças-chave para montar a linha do tempo dos últimos dias do casal.

Causas das mortes

O caso, que intrigou investigadores e fãs do astro de Hollywood, ganhou novos contornos nesta sexta-feira (7). A autópsia confirmou que Betsy morreu de Síndrome Pulmonar por Hantavírus (HPS), uma doença rara associada a roedores, dias antes do marido.

Já a causa da morte de Gene Hackman foi atribuída a uma doença cardiovascular aterosclerótica hipertensiva que foi agravada por Alzheimer em estágio avançado.

O último registro do marcapasso de Hackman, datado de 17 de fevereiro, sugere que ele faleceu cerca de nove dias antes de ser encontrado. “É uma suposição muito boa que esse tenha sido seu último dia de vida”, disse à imprensa o xerife Adan Mendoza.

A descoberta dos corpos só ocorreu após um zelador da região, ao olhar pelas janelas da casa, suspeitar de algo errado e acionar os socorristas. Na ligação, ele chorava e parecia assustado, relatando o que acreditava serem cadáveres.

Ao chegarem, os policiais encontraram a porta da residência aberta. Betsy estava no banheiro, próxima a um aquecedor e um frasco de comprimidos abertos, com pílulas espalhadas ao redor, enquanto Gene foi localizado em outra sala.

“Ele estava em um estado de saúde muito precário. Ele tinha uma doença cardíaca significativa, e acho que, no final das contas, foi isso que resultou em sua morte”, disse a legista-chefe do Novo México, Heather Jarrell, em entrevista coletiva nesta sexta. “É bem possível que ele não soubesse que ela estava morta”.

O pastor alemão morto estava no closet do banheiro, a poucos metros de Betsy. Dois outros cães da família foram encontrados vivos -- um dentro da casa e outro do lado de fora.

Análise de câmeras

A investigação agora foca em detalhes que possam explicar o que aconteceu. Imagens de vigilância capturaram Betsy pela última vez em 11 de fevereiro, mais de duas semanas antes da descoberta dos corpos, enquanto os celulares do casal permanecem sob análise forense.

“Desbloquear esses dispositivos é crucial para determinar quando eles pararam de se comunicar”, disse Billy Daly, ex-agente do FBI, ao Mirror. Além disso, os resultados toxicológicos, ainda pendentes, podem indicar se as pílulas próximas a Betsy tiveram alguma influência na morte dela.

Outro ponto em análise é a segurança da propriedade. Há relatos conflitantes sobre se as portas da casa estavam trancadas, o que levanta questões sobre a possibilidade de intrusão ou descuido.

A Polícia também planeja entrevistar os três filhos de Hackman de seu primeiro casamento com Faye Maltese -- Christopher, 65, Elizabeth, 63, e Leslie, 58 --, que não tinham contato recente com o casal. Leslie, por exemplo, afirmou não falar com eles há meses, mas disse que “tudo estava normal” na última interação.

Carreira

Gene Hackman marcou Hollywood com papéis memoráveis como Lex Luthor em “Superman - O Filme” e Royal Tenenbaum em “Os Excêntricos Tenenbaums”. Ele venceu dois Oscars por “Operação França” (1971) e “Os Imperdoáveis” (1992).

Afastado da atuação desde 2004, ele vivia uma vida tranquila no Novo México com Betsy, uma pianista com quem se casou em 1991. A última aparição pública do casal foi em março de 2024, quando foram fotografados juntos.