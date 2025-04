Por que a Ucrânia não teve eleições desde a invasão russa? Debate sobre a continuidade de Zelensky no poder ganhou eco na política da Europa e nos EUA Internacional|Do R7 02/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/04/2025 - 02h00 ) twitter

Parlamento ucraniano aprovou uma resolução reafirmando a legitimidade de Zelensky até o fim do conflito Reprodução/Record News - 24/02

A guerra iniciada pela Rússia em fevereiro de 2022 levou a Ucrânia a adotar uma lei marcial, que suspende todos os processos eleitorais no país até o final do conflito. Com a medida, as eleições parlamentares de 2023 e as presidenciais de 2024 foram adiadas, sem previsão de data para o próximo pleito.

Enquanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, continua no cargo, a falta de uma eleição geral é explorada pelo Kremlin para questionar a legitimidade do governo da Ucrânia e gerar divisão interna no país.

Mas por que a Ucrânia não pode realizar eleições em tempos de guerra e quais são as perspectivas para o futuro político ucraniano?

Eleições sob lei marcial

A Constituição ucraniana determina que eleições não podem ocorrer enquanto a lei marcial estiver em vigor. Com um quinto do território ocupado pela Rússia, milhões de cidadãos deslocados e soldados na linha de frente, organizar uma votação segura é inviável.

Autoridades ucranianas alegam que, além das dificuldades logísticas, um pleito no meio da guerra enfraqueceria a unidade nacional em um momento crítico para o país.

Diante desse cenário, o parlamento ucraniano aprovou uma resolução reafirmando a legitimidade de Zelensky até o fim do conflito. O governo sustenta que eleições só ocorrerão quando houver um cessar-fogo robusto e condições seguras para a população votar.

Pressão internacional

Apesar do contexto de guerra, autoridades ocidentais têm discutido a possibilidade de realizar eleições na Ucrânia. Algumas lideranças europeias e parlamentares norte-americanos consideram ser crucial a realização de um pleito para reafirmar a legitimidade do governo. No entanto, a própria população ucraniana apoia amplamente a suspensão das eleições até o fim da guerra, segundo pesquisas recentes.

O debate sobre a continuidade de Zelensky também ganhou eco na política dos EUA. O presidente Donald Trump chegou a chamá-lo de “ditador sem eleições”, reproduzindo a narrativa russa, mas depois negou ter feito a declaração.

Quem são os rivais de Zelensky?

Embora não haja previsão de eleições, algumas figuras políticas surgem como possíveis candidatos em um futuro pleito. O ex-comandante do Exército, Valery Zaluzhny, atual embaixador ucraniano no Reino Unido, é considerado um dos nomes capazes de desafiar Zelensky. Já o ex-presidente Petro Poroshenko, líder da maior legenda de oposição, não indicou se concorrerá novamente, mas seu apoio pode ser decisivo para qualquer candidato.

