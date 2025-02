Posse de Trump será a primeira com a presença de líderes estrangeiros Ex-presidente Jair Bolsonaro não vai comparecer por estar com o passaporte retido desde operação da Polícia Federal Internacional|Do R7, com Estadão Conteúdo 19/01/2025 - 15h40 (Atualizado em 19/01/2025 - 15h40 ) twitter

Reprodução/RECORD - arquivo

Pela primeira vez na história dos Estados Unidos um presidente eleito receberá líderes estrangeiros em sua posse . O presidente eleito, Donald Trump , convidou o presidente chinês, Xi Jinping, e líderes mundiais conservadores como o presidente argentino, Javier Milei, e a premiê italiana, Giorgia Meloni, para a posse. Xi vai enviar o vice-presidente, Han Zheng, como seu representante.

Nenhum chefe de Estado faz uma visita oficial aos EUA para a posse. Alguns deles, como Milei e o presidente do Paraguai, Santiago Peña, foram convidados especiais no baile de posse hispânico na noite de sábado (18), onde vários dos indicados de Trump para cargos importantes compareceram, como o senador Marco Rubio, escolhido para o Departamento de Estado, e Robert F. Kennedy Jr., escolhido o Departamento de Saúde.

A previsão é que Milei comparecesse a três festas de gala da posse no fim de semana e a um dos bailes oficiais aos quais Trump comparecerá no dia da posse, bem como à cerimônia em si. Milei espera que boas relações com os EUA possam ajudar a Argentina a chegar a um novo acordo com o FMI (Fundo Monetário Internacional).

A agenda semanal de Meloni, por sua vez, diz que ela comparecerá à cerimônia de posse.

Os gabinetes do presidente do Equador, Daniel Noboa, e do paraguaio Peña informaram que eles foram convidados para a posse e planejam comparecer.

Bolsonaro não comparece

O ex-presidente Jair Bolsonaro levou a mulher, Michelle Bolsonaro, ao aeroporto de Brasília neste sábado (18) e afirmou estar “abalado” e “constrangido” por não poder ir à posse de Donald Trump nos Estados Unidos. O passaporte de Bolsonaro está retido desde fevereiro de 2024, depois de uma operação da Polícia Federal, e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes negou pedido para devolução do documento.

A defesa de Bolsonaro recorreu da decisão de Moraes, mas o ministro também negou o recurso e manteve o passaporte retido. Dessa forma, Bolsonaro decidiu enviar Michelle para representá-lo na posse do presidente eleito Donald Trump. O evento está marcado para a próxima segunda-feira (20).

“Estou chateado, estou abalado ainda. Eu enfrento uma enorme perseguição política por parte de uma pessoa. Essa pessoa [em referência a Moraes] decide a vida de milhões de pessoas no Brasil. Ele e mais ninguém. Ele é o dono do processo. Ele é o dono de tudo. Quando quer ignora o Ministério Público, faz o que bem entende. O objetivo é eliminar a direita do Brasil”, afirmou em conversa com jornalistas.