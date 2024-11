Presidente argentino, Javier Milei, será o primeiro a ser recebido por Donald Trump nos EUA Durante visita, Milei também deve se reunir com o empresário Elon Musk Internacional|Do R7, com informações da Agência Estado 09/11/2024 - 10h27 (Atualizado em 09/11/2024 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Milei será recebido por Trump durante a Conferência Política de Ação Conservadora Reprodução / Instagram - @javiermilei

O presidente argentino, Javier Milei, será recebido por Donald Trump em sua mansão de luxo em Mar-a-Lago, durante a Conferência Política de Ação Conservadora (Cpac) na Flórida. Milei será um dos oradores, o único líder da América Latina.

A conferência ocorre dias 14 e 15, em Palm Beach, de onde Trump fez o seu primeiro discurso como eleito. Segundo a agência francesa RFI, o argentino foi convidado a sentar-se com Trump, o vice J.D. Vance e o provável secretário de Estado, Ric Grenell. Durante o encontro, Milei também deve se reunir com Elon Musk.

Trump eleito presidente dos EUA

Donald Trump foi eleito o 47º presidente dos Estados Unidos. Trump retorna à Casa Branca oito anos após a primeira eleição e será o segundo presidente na história do país a governar por dois mandatos não consecutivos.

Nas eleições de 2020, o republicano perdeu para Joe Biden e, na ocasião, muitos acreditavam que a carreira política de Trump tinha chegado ao fim.

‌



Além disso, esta é a primeira vez na história dos Estados Unidos que um presidente eleito é réu em diversos processos criminais — o que inclui conspiração contra o Estado pelo incentivo ao ataque ao Capitólio.

Em 2016, saiu vitorioso com o slogan “Make America Great Again” (Faça os Estados Unidos Grandes de Novo, em tradução literal) e com a promessa de construir um muro na fronteira com o México para impedir a entrada de imigrantes ilegais e drogas.