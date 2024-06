Princesa Anne, irmã do rei Charles 3º, é internada após acidente com cavalo

Internacional |Do R7

Compromissos de Anne (foto) foram cancelados (Reprodução/Instagram/@theroyalfamily)

A princesa Anne, de 73 anos, irmã do rei Charles 3º, do Reino Unido, foi hospitalizada após sofrer um acidente envolvendo um cavalo, no domingo (23). Segundo a imprensa britânica, ela teria levado, possivelmente, uma cabeçada ou um coice, em uma propriedade da família em Gatcombe Park, a cerca de 170 km de Londres.

O Palácio de Buckingham informou em um comunicado que a princesa sofreu ferimentos leves e uma concussão. A irmã do rei foi levada para um hospital na cidade de Bristol, onde permanece em observação. Ela deve receber alta ainda nesta semana.

O marido da princesa, Tim Laurence, e os filhos, Peter Phillips e Zara Tindall, estavam na propriedade no momento do acidente. Laurence acompanhou a esposa no hospital.

A agenda de Anne sofreu alterações. Ela tinha uma viagem oficial para o Canadá, no fim desta semana, que foi cancelada.