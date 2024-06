Internacional |Do R7, com informações da Agência Estado

Principais candidatas à presidência do México já votaram neste domingo de eleição Dia foi marcado por problemas logísticos; segundo autoridade eleitoral do país, 87,59% das cabines foram instaladas

México escolhe presidente neste domingo (2) Reprodução / Google Street View

As duas principais candidatas à presidência do México, Claudia Sheinbaum e Xóchitl Gálvez, já votaram na eleição que ocorre neste domingo (2). Além do cargo de presidente, que provavelmente será ocupado por uma mulher pela primeira vez na história do país, os mexicanos elegem hoje governadores e parlamentares. O dia foi marcado por atrasos e problemas de logística para a instalação das cabines eleitorais.

Sheinbaum, governista e apontada como favorita pelas pesquisas, postou em uma rede social a própria foto em frente à urna seguida da frase “Que viva a democracia!”. A outra principal candidata, Xóchitl Gálvez, disse a jornalistas: “Agora quem tem que decidir é o povo. Eu já fiz meu trabalho, que os cidadãos façam o seu”, afirmou. Ambas votam na Cidade do México.

Meios de comunicação locais divulgaram atrasos para a abertura de várias urnas no país devido a falhas de logística. Gálvez foi uma das pessoas que tiveram que esperar mais de uma hora e meia para votar. A conselheira nacional eleitoral, Guadalupe Taddei Zavala, disse que até agora foram instaladas 149.059 mil cabines de votação em todo o país, o equivalente a 87,59% do total. Segundo ela, isso supera o número de cabines instaladas nos processo eleitorais de 2018 e 2021 nesta mesma hora.

No sábado, uma série de ataques e a presença de supostos criminosos obrigaram autoridades a suspender as eleições gerais nos municípios de Pantelhó e Chicomuselo, no estado de Chiapas, que faz fronteira com a Guatemala.

O chefe do governo da Cidade do México também será escolhido. O cargo era ocupado pela candidata à presidência do país Claudia Sheinbaum até junho do ano passado. Os resultados devem começar a ser divulgados ainda neste domingo, por volta das 20 horas.