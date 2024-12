Produção artesanal de queijo minas entra na lista de patrimônio da humanidade Trata-se da sétima inclusão de elemento brasileiro no catálogo; inscrição foi realizada durante evento no Paraguai Internacional|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 04/12/2024 - 11h39 (Atualizado em 04/12/2024 - 11h39 ) twitter

Produção artesanal do queijo minas já é patrimônio brasileiro Divulgação/Iphan

A produção artesanal do queijo minas agora é um Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Isso porque o governo brasileiro informou que recebeu com satisfação a inscrição do objeto na lista representativa da Unesco (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura), nesta quarta-feira (4). De acordo com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, trata-se da sétima inclusão de elemento cultural brasileiro no catálogo.

A inscrição foi oficializada durante a 19ª sessão do Comitê Para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial da Unesco, realizada em Assunção, capital do Paraguai. Em nota elaborada pelos Ministérios da Cultura e das Relações Exteriores, o governo federal afirmou que recebeu, “com satisfação”, a matrícula do elemento cultural.

“Elaborado a partir de técnicas desenvolvidas ao longo de três séculos, o Queijo Minas Artesanal constitui importante atividade socioeconômica, que promove inclusão e desenvolvimento local, em especial da agricultura familiar. A inclusão de conhecimentos e práticas alimentares referenciais para a cultura nacional na Lista da UNESCO reforça a relevância dos saberes tradicionais brasileiros e a possibilidade de conciliar patrimônio imaterial, segurança alimentar e desenvolvimento sustentável”, afirma a gestão federal.

A ampliação dos elementos brasileira na lista de patrimônio imaterial demonstra, segundo o governo, compromisso com a salvaguarda das riquezas nacionais e com a promoção de políticas que fortalecem a valorização e transmissão desses conhecimentos para as gerações futuras.

O queijo minas possui o selo brasileiro de patrimônio cultural. Atualmente, são cerca de 30 mil produtores em Minas Gerais e, desse total, 9 mil são de queijo artesanal, com produção aproximada de 40 mil toneladas por ano. Em 2022, por exemplo, seis queijos mineiros conquistaram medalhas no World Cheese Awards, no País de Gales. No ano anterior, produtores mineiros ganharam 40 medalhas em outro concurso, este realizado na França.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“São dez as principais regiões onde o QMA é produzido, onde o Modo de Fazer, o clima, o território e a biodiversidade de cada região conferem sabores e qualidades singulares incorporando nuances e características locais. O resultado é uma diversidade de cores, texturas e sabores que vem conquistando o paladar dos brasileiros e até dos mais exigentes especialistas”, diz o ministério da Cultura.

A lista de patrimônio cultural imaterial da humanidade possui diversos itens brasileiros. O queijo minas artesanal seria o primeiro alimento entre o grupo. Os outros são: samba de roda no Recôncavo Baiano, arte Kusiwa - pintura corporal e arte gráfica Wajãpi; frevo - expressão artística do carnaval de Recife; Círio de Nossa Senhora de Nazaré; roda de capoeira; complexo cultural do Bumba meu boi do Maranhão.