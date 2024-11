Quatro astronautas da Nasa são hospitalizados após voltarem do espaço Tripulação da missão Crew-8 é levada ao hospital sem explicação após 235 dias na Estação Espacial Internacional, levantando questões sobre saúde e segurança Internacional|André Naef 05/11/2024 - 18h25 (Atualizado em 05/11/2024 - 18h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

os membros da tripulação viajaram quase 100 milhões de milhas e completaram 3.760 órbitas ao redor da Terra Reprodução/NASA

Quatro astronautas da Nasa foram levados ao hospital sem explicação pública após retornarem à Terra no dia 25 de outubro, a bordo da cápsula Dragon da SpaceX, de acordo com uma reportagem do Daily Mail.

A Nasa informou que um dos tripulantes permaneceu internado para observação, mas não deu detalhes sobre o motivo da hospitalização, o estado de saúde dos astronautas, ou se os problemas estão ligados ao longo período da tripulação no espaço.

A questão ganhou atenção após um recente encontro da Comissão de Segurança Aeroespacial, onde o ex-astronauta Kent Rominger destacou incidentes recentes envolvendo o foguete Falcon 9 e a cápsula Dragon.

Rominger alertou que a segurança operacional precisa ser mantida em foco, especialmente à medida que a SpaceX aumenta seu ritmo de lançamentos.

‌



A missão Crew-8, originalmente planejada para seis meses (182 dias), foi estendida para 235 dias devido a adiamentos, o que pode ter elevado os riscos de saúde dos astronautas.

A Nasa sabe que períodos prolongados no espaço podem impactar a saúde, causando problemas como perda óssea e complicações cardiovasculares. Além disso, Rominger mencionou problemas no comportamento dos paraquedas durante o pouso da Crew-8 e outros incidentes recentes com o Falcon 9.

A SpaceX já realizou mais de 100 lançamentos em 2024, com a meta de se consolidar como líder no setor espacial. Porém, o ritmo acelerado de missões levanta questionamentos sobre a segurança e saúde dos astronautas, colocando pressão na Nasa e na SpaceX para garantir que essas operações sejam conduzidas com o máximo de atenção.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5