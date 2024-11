‘Que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho’, diz Bolsonaro Ex-presidente brasileiro parabenizou o americano pela ‘vitória épica’ após Trump se declarar eleito Internacional|Bruna Lima, do R7, em Brasília 06/11/2024 - 07h12 (Atualizado em 06/11/2024 - 14h07 ) twitter

Bolsonaro parabeniza Trump por 'vitória épica' Marcelo Camargo/Agência Brasil

Referindo-se a Donald Trump como “amigo”, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (6) que o americano conquistou uma “vitória épica” rumo à Casa Branca. “Que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho”, continuou o brasileiro. A avaliação ocorreu após Trump se declarar eleito.

No comunicado publicado pelas redes sociais, Bolsonaro ainda disse que o provável resultado simboliza o “ressurgimento de um verdadeiro guerreiro”. Ele lembrou do processo eleitoral enfrentado por Trump em 2020 e se referiu ao caso como uma “injustificável perseguição judicial”.

Parte da declaração foi usada por Bolsonaro para fazer um paralelo com a situação brasileira e incentivar os eleitores aliados a fortalecer a direita no país. “Esta vitória encontrará eco em todos os cantos do mundo, impulsionando não apenas os Estados Unidos, mas também o fortalecimento da direita e dos conservadores em muitos outros países”, escreveu, chamando os “compatriotas” a verem “neste exemplo a força para jamais se dobrarem”.

Lula parabeniza Trump e fala em ‘diálogo' e ‘trabalho conjunto’

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, parabenizou nesta quarta-feira (6) Donald Trump pela vitória. Em seu perfil nas redes sociais, Lula falou em “diálogo” e “trabalho conjunto” e defendeu o respeito à democracia.

Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo… — Lula (@LulaOficial) November 6, 2024

Na semana passada, Lula manifestou apoio à candidata democrata Kamala Harris, oponente de Trump pela Casa Branca, justificando que seria um caminho “muito mais seguro para a gente fortalecer a democracia”.

No entanto, durante a campanha, Lula evitou direcionar apoio à candidata, justificando que não poderia “dar palpite sobre as eleições em outros países porque seria uma ingerência indevida”.

A rápida declaração de Lula reconhecendo e parabenizando a vitória de Trump, mesmo com as diferenças ideológicas, difere da decisão tomada pelo então presidente Jair Bolsonaro, em 2020. Quando Joe Biden foi eleito nos EUA, Bolsonaro levou mais de um mês para parabenizar a vitória, sendo o último chefe de Estado do G20 a fazer o comunicado público. Isso porque Bolsonaro esperou o Colégio Eleitoral referendar o resultado.