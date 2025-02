Quem é Liang Wenfeng? O dono da DeepSeek, IA que ultrapassou o ChatGPT Empresário chinês desafia gigantes da tecnologia com um assistente de inteligência artificial mais eficiente e acessível Internacional|Do R7 29/01/2025 - 14h02 (Atualizado em 29/01/2025 - 14h22 ) twitter

Em meio à crescente corrida pelo avanço da Inteligência Geral Artificial (AGI), o empresário chinês Liang Wenfeng tem se destacado com a DeepSeek, sua mais recente empreitada tecnológica. Natural de Guangdong e formado em engenharia eletrônica e da informação pela Universidade de Zhejiang, Wenfeng também é cofundador do fundo de investimentos High-Flyer, especializado em análises quantitativas.

A trajetória rumo à DeepSeek começou em 2021, quando Wenfeng passou a adquirir unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia para desenvolver um projeto paralelo de inteligência artificial. Paralelamente à gestão do High-Flyer, ele consolidou a iniciativa em 2023 ao lançar oficialmente a DeepSeek, com um modelo robusto de IA contendo 671 bilhões de parâmetros. O desenvolvimento foi impulsionado pelo uso de 2.048 chips H800 da Nvidia e um investimento de US$ 5,6 milhões (aproximadamente R$ 33,1 milhões na cotação atual), um montante inferior ao empregado por gigantes como OpenAI e Google.

Recentemente, a startup revelou o DeepSeek-R1, um assistente baseado em IA que promete eficiência superior aos modelos concorrentes. De acordo com a empresa, o sistema pode ser de 20 a 50 vezes mais econômico, dependendo da tarefa executada. O assistente se destaca por sua versatilidade, oferecendo funcionalidades como reescrita de textos, resposta a perguntas, resumos de documentos, cálculos matemáticos e revisão de códigos. Outro diferencial é a acessibilidade: o serviço é gratuito, sem restrição no número de mensagens, e está disponível em 69 idiomas, incluindo português, chinês, inglês, espanhol, alemão e coreano.

Apesar do crescimento acelerado, a DeepSeek também enfrenta desafios. Recentemente, a empresa foi alvo de ataques cibernéticos, o que resultou na suspensão temporária do registro de novos usuários. No entanto, aqueles que já possuíam contas puderam continuar acessando a plataforma normalmente.