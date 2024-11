R7 exibe programa especial sobre a vitória de Donald Trump, eleito presidente dos EUA Atração, que começa às 18h, vai abordar a repercussão mundial da escolha dos americanos para presidir o país e os impactos dessa decisão para o Brasil Internacional|Do R7 06/11/2024 - 17h50 (Atualizado em 06/11/2024 - 17h51 ) twitter

O R7 exibe, nesta quarta-feira (6), um programa especial sobre a vitória de Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos pela segunda vez.

Com apresentação da jornalista Adriana Perroni, a atração vai abordar a repercussão mundial da escolha dos americanos para presidir o país e os impactos dessa decisão para o Brasil.

O programa contará com a presença do cientista político Bruno Soller e os professores de relações internacionais Alexandre Coelho e Giorgio Romano Schutt no estúdio, além da participação, ao vivo, dos repórteres da RECORD, Thiago Nolasco e Vandrey Pereira, com informações diretamente dos EUA.

A atração começa às 18h, com transmissão ao vivo no YouTube do R7 e nas principais plataformas do portal; assista.