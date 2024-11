R7 exibe programa especial sobre as eleições nos Estados Unidos; assista Atração vai ser transmitida, ao vivo, a partir das 18h, no YouTube do R7 e nas principais plataformas do portal Internacional|Do R7 05/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/11/2024 - 17h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O R7 exibe, nesta terça-feira (5), um programa especial sobre as eleições nos Estados Unidos.

Com apresentação da jornalista Adriana Perroni, a atração vai analisar a corrida presidencial americana e projetar possíveis cenários com as vitórias de Donald Trump ou Kamala Harris. A apuração dos votos começa amanhã, e a expectativa é que até a tarde de quarta-feira já se saiba quem será o novo presidente.

O programa também contará com a presença de comentaristas internacionais e analistas políticos no estúdio, além da participação, ao vivo, dos repórteres da RECORD com informações diretamente dos EUA.

A atração começa às 18h, com transmissão ao vivo no YouTube do R7 e nas principais plataformas do portal; assista.