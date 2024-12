Rebeldes afirmam estar na capital da Síria e avião de Bashar al-Assad some do radar Tiroteios foram relatados em Damasco, durante ofensiva-relâmpago de forças opositoras ao governo do ditador Internacional|Do R7 08/12/2024 - 00h19 (Atualizado em 08/12/2024 - 01h42 ) twitter

No momento em que tiroteios foram relatados em Damasco, capital da Síria, rebeldes do grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que faz oposição ao governo do ditador Bashar al-Assad, afirmou estar no controle da cidade. Enquanto isso, segundo o site de rastreamento de voo, Flight Radar, o sinal do avião que transportava o agora ex-líder do país desapareceu.

Rebeldes dizem estar no controle de Damasco, capital da Síria Reprodução/X/@mutludc

O destino do voo de Assad ainda é desconhecido.

Em postagem na rede social X, o antigo Twitter, o analista de Assuntos Curdos, Mutlu Civiroglu, compartilhou vídeo que mostra um homem removendo uma foto de Assad da fachada do Hospital Dar Al Shifa.

Esad muhalifleri Şam’da. Devlet televizyonu, hava alanı vb birçok yeri kontrol altına almış durumdalar. Görüntüler Dar El Şifa Hastanesi'nden. Beşar Esad'ın fotoğrafları kaldırılıyor… pic.twitter.com/CBcibTgYUP — Mutlu Civiroglu (@mutludc) December 8, 2024

“Eles tomaram o controle da televisão estatal, do aeroporto, etc", escreveu Civiroglu.

‌



Há relatos de comemoração na Praça Umayyad, em Damasco, onde estão localizados o Ministério da Defesa e das Forças Armadas Sírias. Autoridades do ex-governo teriam se retirado desses locais.

Em outra postagem na rede social X, a rede de televisão saudita, Al Arabiya, divulgou que o Mohammad Ghazi al-Jalali, primeiro-ministro sírio, estará no gabinete neste domingo (8) “pronto para os procedimentos de transferência".

‌



رئيس الحكومة السورية: سأكون في مجلس الوزراء صباح اليوم ومستعد لإجراءات التسليم #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 8, 2024

Segundo o site de notícias da emissora britânica BBC News, em grupo do Telegram, o HTS disse que essa será uma “Nova Síria", onde “todos viverão em paz e a justiça prevalecerá”.

O grupo terrorista Hezbollah , apoiado pelo Irã e aliado de Assad, retirou soldados de diversas regiões da Síria.

‌



Guerra civil Síria

Manifestações pró-democracia tiveram início em março de 2011, na cidade síria de Deraa, após diversos outros levantes contra ditadores se espalharem por diversos países vizinhos — evento nomeado como Primavera Árabe. Até então, o governo era controlado ditatorialmente pela família Al-Assad desde a década de 1970.

Em represália, Bashar Al-Assad, no poder desde o ano 2000, perseguiu duramente todas as pessoas consideradas dissidentes, promovendo mortes, prisões e 13,8 milhões de sírios deslocados pelo mundo.

Bashar al-Assad, ex-ditador sírio Revista Oeste - Política/Revista Oeste - Política

Durante o período, o ex-governo sírio contou com o apoio de Rússia, Turquia e os terroristas do Hezbollah. No entanto, após o revés desse grupo para as forças de Israel no Líbano, o exército de Assad acabou exposto aos rebeldes.

Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores russo, disse ser inadmissível permitir essa situação na região.

O que é o HTS

O Hayat Tahrir al-Sham (HTS) surgiu em 2011 sob outro nome, o Jabhat al-Nusra. A partir daí foi considerado o grupo mais eficaz no combate do ex-ditador Bashar Al-Assad.

O grupo mantinha se mantinha no governo da província síria de Idlib, de onde realizava suas operações, várias delas manchadas pela denúncia de violações aos direitos humanos.

Durante a ofensiva em direção a Damasco, os rebeldes afirmaram ter libertado presos da prisão de Saydnaya, onde opositores de Assad teriam sido torturados e mortos.

Rebeldes se aproximam da capital da Síria para derrubar o ditador Bashar al-Assad

