Relatório preliminar revela falhas e colisão com pássaros em acidente aéreo na Coreia do Sul Queda do Boeing 737-800 da Jeju Air matou 179 pessoas; investigadores apontam múltiplos fatores Internacional|Do R7 27/01/2025 - 10h36 (Atualizado em 27/01/2025 - 10h37 )

Investigadores da queda de avião na Coreia do Sul afirmam que encontraram penas na fuselagem Reprodução

Nesta segunda-feira (27), as autoridades da Coreia do Sul divulgaram o relatório preliminar das investigações sobre o acidente aéreo ocorrido no final de dezembro de 2024, que resultou na morte de 179 pessoas.

De acordo com as investigações, restos de pássaros foram encontrados em uma das turbinas do Boeing 737-800 da Jeju Air. O investigador Lee Seung-yeol já havia apontado, na época do acidente, a presença de penas em um dos motores da aeronave e mencionou que as imagens do incidente mostravam uma colisão com aves.

O relatório confirmou a declaração inicial de Lee e revelou que o piloto informou à torre de controle sobre a colisão com pássaros três minutos antes do pouso, declarando situação de emergência.

Entretanto, a colisão com as aves não foi o único fator que contribuiu para o acidente. A polícia continua investigando uma possível falha no trem de pouso da aeronave, além da presença de um muro de concreto próximo ao final da pista, contra o qual o avião se chocou.

Especialistas em segurança aeronáutica destacaram que o muro, projetado para sustentar a antena “localizer” — utilizada para orientar pousos em condições de baixa visibilidade —, era excessivamente rígido e estava localizado perigosamente próximo ao limite da pista.

A razão pela qual o trem de pouso não foi acionado permanece incerta, assim como o motivo que levou o piloto a apressar uma segunda tentativa de pouso após relatar ao controle de tráfego aéreo a colisão com as aves e indicar que planejava arremeter.