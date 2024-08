Agentes de Maduro Invadem Casa de Opositora e Ela Registra Tudo Maria Oropeza, dirigente do partido de oposição Vente Venezuela no Estado de Portuguesa, filmou agentes do regime arrombando o... Revista Oeste|Do R7 06/08/2024 - 23h26 (Atualizado em 06/08/2024 - 23h26 ) ‌



Maria Oropeza, dirigente do partido de oposição Vente Venezuela no Estado de Portuguesa, filmou agentes do regime arrombando o portão do local onde ela se encontrava. No vídeo, é possível ainda ouvir Maria afirmar que "não é uma delinquente", e que "vocês sabem disso".

