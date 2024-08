Ameaça à Segurança: Homem é Detido por Ameaçar Trump Autoridades do Estado do Arizona prenderam Ronald Lee Syvrud, de 66 anos, depois de ele ameaçar matar Donald Trump, candidato a presidente... Revista Oeste|Do R7 23/08/2024 - 19h21 (Atualizado em 23/08/2024 - 19h21 ) ‌



Autoridades do Estado do Arizona prenderam Ronald Lee Syvrud, de 66 anos, depois de ele ameaçar matar Donald Trump, candidato a presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Ronald intimidou a vida do republicano, nas redes sociais, durante as últimas duas semanas.

