Banana presa à parede com fita adesiva deve ser leiloada por quase R$ 6 milhões
Revista Oeste|Do R7
20/11/2024 - 21h08

Banana presa à parede com fita adesiva

Em 2019, o artista italiano Maurizio Cattelan criou uma obra de arte que rapidamente ganhou repercussão no mundo da arte contemporânea. Intitulada Comedian, a peça consiste em uma banana presa à parede com fita adesiva. O objeto deve ser leiloado por um valor estimado de US$ 1 milhão, cerca de R$ 5,75 milhões.

