Brasil Avança às Quartas da Olimpíada Apesar da Derrota para a Espanha

Brasil aguarda resultado do Grupo A para conhecer adversário das quartas de final

A tarde desta quarta-feira, 31, foi de emoção para o futebol feminino brasileiro na Olimpíada de Paris. Pela última rodada do Grupo C, o Brasil perdeu por 2 a 0 para a Espanha, com os dois gols marcados depois da expulsão da camisa 10, Marta, e ficou apenas em terceiro. Na sequência, porém, contou com a vitória dos Estados Unidos sobre a Austrália e avançou às quartas de final.

