Brasil Brilha e Conquista Vaga na Final do Vôlei de Praia Feminino O Brasil está na final do vôlei de praia feminino na Olimpíada de Paris 2024. A dupla formada por Ana Patrícia e Duda venceu, na... Revista Oeste|Do R7 08/08/2024 - 17h26 (Atualizado em 08/08/2024 - 17h26 ) ‌



O Brasil está na final do vôlei de praia feminino na Olimpíada de Paris 2024. A dupla formada por Ana Patrícia e Duda venceu, na tarde desta quinta-feira, 8, as adversárias Mariafe e Clancy, da Austrália, por 2 sets a 1, de virada. Com o resultado, as brasileiras já garantiram a medalha de prata.

