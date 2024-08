Brasil em Busca do Bronze Após Derrota para os EUA no Vôlei Lance de Brasil x Estados Unidos pela Olimpíada | Foto: Reprodução/YouTube/Cazé TV Em uma partida apertada, o Brasil foi derrotado... Revista Oeste|Do R7 08/08/2024 - 14h56 (Atualizado em 08/08/2024 - 14h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lance de Brasil x Estados Unidos pela Olimpíada

Em uma partida apertada, o Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos, na semifinal do vôlei feminino da Olimpíada de Paris, na tarde desta quinta-feira, 8. Depois do resultado no tiebreak, os EUA foram para a disputa da medalha de ouro, enquanto as comandadas de José Roberto Guimarães vão brigar pelo bronze.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Mundo: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Mundo: notícias e artigos - Revista Oeste



• Olimpíada: Brasil perde para os EUA e disputa o bronze do vôlei

• ‘Não há evidência’ de ataque hacker na Venezuela, diz Centro Carter

• Brasileiro de 39 anos é condenado por vender medalha olímpica falsa na França