Brasileiras fazem história no Mr. Olympia 2024

As brasileiras levaram a melhor no Mr. Olympia 2024, o mais importante campeonato de fisiculturismo do mundo. Ao todo, elas ocuparam quatro das cinco primeiras colocações na competição. Isa Nunes ficou em primeiro lugar e conquistou o título de campeã da categoria Wellness. Ela ultrapassou Francielle Mattos, que dominou o pódio por três anos consecutivos. + Leia mais notícias de Mundo em Oeste Maior nome da Wellness, Francielle iniciou a sequência de vitórias no ano de entrada da categoria para o Mr. Olympia, em 2021. Isa, por sua vez, foi vice-campeã nas duas últimas edições do campeonato. O terceiro lugar foi para a brasileira estreante no Mr. Olympia Eduarda Bezerra, que se tornou a maior surpresa da categoria. O quarto lugar foi para Elisa Alcantara, da República Dominicana, enquanto Giselle Machado fechou o Top 5 com quatro fisiculturistas brasileiras. Veja fotos das campeãs do Mr. Olympia 2024 Isa Nunes ganhou pela primeira vez a competição mundial de fisiculturismo na categoria Wellness | Foto: Reprodução/Mr. Olympia Isa Nunes desbancou Francielle Mattos e levou o primeiro lugar | Foto: Reprodução/Mr. Olympia Eduarda Bezerra surpreendeu e levou terceiro lugar da competição | Foto: Reprodução/Twitter/X Isa Nunes posa ao lado de Francielle Mattos, que ficou em segundo lugar neste ano | Foto: Reprodução/Mr. Olympia Brasileiras ganharam quatro das cinco primeiras posições da categoria Wellness do Mr. Olympia | Foto: Reprodução/Twitter/X "Eu sonhei com este momento por muito tempo", declarou Isa Nunes, em entrevista depois da premiação. "Rezei por isso todos os dias. Toda a honra e a glória é para Deus. Ele me deu força e saúde para estar aqui hoje." "Neste ano, eu tive muitos desafios no meu caminho, mas não desisti", acrescentou. "Fiz o meu melhor todos os dias, porque amo este esporte. Vencer o Olympia é o maior sonho da minha vida. Então, se você tem um sonho, acredite em Deus e em você mesmo, trabalhe duro e nunca desista." Isa Nunes recebeu um prêmio de US$ 50 mil (cerca de R$ 250 mil), enquanto Francielle ganhou US$ 20 mil (aproximadamente R$ 100 mil). Leia também: "Mr. Olympia: entenda derrota de Ramon Dino na competição" Veja o Top 5 da categoria Wellness 1º - Isa Nunes (Brasil) 2º - Francielle Mattos (Brasil) 3º - Eduarda Bezerra (Brasil) 4º - Elisa Alcantara (República Dominicana) 5º - Giselle Machado (Brasil) Na categoria Figure, Cydney Gillon, dos Estados Unidos, conquistou seu oitavo título consecutivo. Ela anunciou que esta foi sua última participação no evento. Na Women's Physique, a americana Sarah Villegas superou Natalia Abraham Coelho e conquistou seu quarto título. O post Brasileiras brilham no Mr. Olympia e dominam pódio; veja fotos apareceu primeiro em Revista Oeste.