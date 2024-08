Cartão-postal Centenário Surpreende em Gales No País de Gales, o Royal Mail (correios do Reino Unido) fez a entrega de um cartão-postal com mais de 120 anos de atraso. A chegada... Revista Oeste|Do R7 22/08/2024 - 17h11 (Atualizado em 22/08/2024 - 17h11 ) ‌



No País de Gales, o Royal Mail (correios do Reino Unido) fez a entrega de um cartão-postal com mais de 120 anos de atraso. A chegada da correspondência centenária surpreendeu os funcionários da Sociedade dos Construtores de Swansea, que hoje ocupa o endereço do destinatário.

