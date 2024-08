Casal Brasileiro Resgatado Após Dias de Desaparecimento no Chile O casal estava desaparecido havia cinco dias | Foto: Reprodução/Redes sociais O casal de brasileiros desaparecido no Chile foi encontrado... Revista Oeste|Do R7 24/08/2024 - 08h41 (Atualizado em 24/08/2024 - 08h41 ) ‌



O casal estava desaparecido havia cinco dias | Foto: Reprodução/Redes sociais

O casal de brasileiros desaparecido no Chile foi encontrado com vida, próximo à fronteira com a Argentina, depois de cinco dias desaparecido. O anúncio foi feito pela sobrinha do casal, no Twitter/X. A família informou que os brasileiros estão bem, abrigado e sob cuidados médicos.

