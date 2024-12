CEO da ex-dona da Amil é assassinado em Nova York Brian Thompson, CEO da UnitedHealth, ex-dona da Amil, foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira, 4, em Nova York. O executivo... Revista Oeste|Do R7 04/12/2024 - 14h30 (Atualizado em 04/12/2024 - 14h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

CEO da United Heatlh, Brian Thompson, foi assassinado em frente a um hotel em Nova York

Brian Thompson, CEO da UnitedHealth, ex-dona da Amil, foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira, 4, em Nova York. O executivo, de 50 anos, estava do lado de fora do Hotel New York Hilton Midtown, para a conferência anual da empresa com investidores, quando foi atingido por tiros no peito.

Para mais detalhes sobre este trágico evento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Trump considera substituir Pete Hegseth por Ron DeSantis, diz imprensa dos EUA

Oposição apresenta pedido de impeachment do presidente da Coreia do Sul

Reforma migratória de Milei pode afetar exilados do 8 de janeiro