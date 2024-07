Revista Oeste |Do R7

Colombiana leva um susto ao comprar panela na Amazon Sofía Serrano encontrou o animal dentro de uma sacola quando foi jogar as embalagens no lixo. O post Colombiana compra panela na...

Sofía Serrano encontrou o animal dentro de uma sacola quando foi jogar as embalagens no lixo. O post Colombiana compra panela na Amazon e recebe pedido com um lagarto dentro apareceu primeiro em Revista Oeste.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.