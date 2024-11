Como Kamala Harris gastou US$ 1,5 bilhão em sua campanha Como Kamala Harris gastou US$ 1,5 bilhão em sua campanha Revista Oeste|Do R7 22/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 22/11/2024 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kamala Harris campanha

A vice-presidente Kamala Harris gastou cerca de US$ 1,5 bilhão em sua campanha presidencial, que durou apenas 15 semanas por causa da desistência de Joe Biden na disputa. O levantamento é do jornal norte-americano The New York Times, que a apoiou na eleição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para mais detalhes sobre os gastos da campanha de Kamala Harris!

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Seul diz que Rússia enviou mísseis à Coreia do Norte em troca de tropas militares

PCC tem rede de lavagem de dinheiro em Portugal, diz jornal

TV estatal da Rússia mostra cidades da Europa que poderiam sofrer ataque nuclear