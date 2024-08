Decolonialidade: Uma Nova Forma de Colonialismo? Patrícia Silva é escritora e crítica do movimento decolonialismo | Foto: Divulgação/Patrícia Silva Um dos modismos do momento no mundo... Revista Oeste|Do R7 10/08/2024 - 11h16 (Atualizado em 10/08/2024 - 11h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

patrícia silva escritora

Um dos modismos do momento no mundo acadêmico é a decolonialidade. Para quem tem a felicidade de desconhecer esse conceito, permita-me incomodá-lo: decolonialidade é um termo que foi cunhado por um grupo de intelectuais da América Latina e foi rapidamente capturado por intelectuais do chamado “Norte Global”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Mundo: notícias e artigos - Revista Oeste

Publicidade

Leia mais em Mundo: notícias e artigos - Revista Oeste



• Os decoloniais são colonizadores que chegaram atrasado

• Donald Trump e Kamala Harris concordam em participar de debate em setembro

• Entenda o porquê de as medalhas olímpicas serem isentas de impostos