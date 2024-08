Delta Air Lines Enfrenta Prejuízo Milionário Após Apagão Cibernético Computadores afetados apresentaram a famosa tela azul | Foto: Reprodução/X/Twitter/@ananayarora A companhia aérea norte-americana... Revista Oeste|Do R7 31/07/2024 - 23h03 (Atualizado em 31/07/2024 - 23h03 ) ‌



O apagão global e a dependência tecnológica humana

A companhia aérea norte-americana Delta Air Lines teve prejuízo de US$ 500 milhões com o apagão cibernético ocorrido no dia 19 de julho. Um dos principais executivos da empresa afirmou, nesta quarta-feira, 31, que a linha aérea vai pedir indenização de dois grandes players de tecnologia.

