Demi Moore atualiza estado de saúde de Bruce Willis A atriz Demi Moore atualizou o estado de saúde do ex-marido, o ator Bruce Willis, nesta semana. Demi passou a morar com Bruce quando... Revista Oeste|Do R7 08/12/2024 - 22h09 (Atualizado em 08/12/2024 - 22h09 )

Bruce Willis Demência

A atriz Demi Moore atualizou o estado de saúde do ex-marido, o ator Bruce Willis, nesta semana. Demi passou a morar com Bruce quando o artista foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT) no ano passado. Em entrevista à CNN norte-americana nesta quinta-feira, 5, a atriz disse que o artista, de 69 anos, está "estável".

Para mais detalhes sobre a saúde de Bruce Willis e a declaração de Demi Moore, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

