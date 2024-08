Descoberta Histórica: Restos de Avião da 2ª Guerra Mundial São Encontrados no Reino Unido O avião, apelidado de Little Blue Boy, foi cortado ao meio enquanto tentava se juntar a uma formação aérea em 1944 | Foto: Divulgação... Revista Oeste|Do R7 04/08/2024 - 22h16 (Atualizado em 04/08/2024 - 22h16 ) ‌



O avião, apelidado de Little Blue Boy

Restos de um avião bombardeiro da Segunda Guerra Mundial foram encontrados por arqueólogos no condado de Suffolk, no Reino Unido, próximo ao 80º aniversário de sua queda. Além da fuselagem da aeronave, a equipe encontrou estojos de balas e outros itens, segundo informações do jornal britânico The Telegraph.

