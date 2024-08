Revista Oeste |Do R7

Descontentamento no Real Madrid: Rodrygo em Foco O Real Madrid estaria insatisfeito com o atacante brasileiro Rodrygo, segundo noticiou o jornal espanhol SPORT na quarta-feira 21...

O Real Madrid estaria insatisfeito com o atacante brasileiro Rodrygo, segundo noticiou o jornal espanhol SPORT na quarta-feira 21. A publicação, de acordo com a CNN, afirmou que existe um “descontentamento notável” do clube em relação ao jogador. Esse incômodo começou na temporada passada e se estende para a atual, que acabou de iniciar.

