Descubra o Salário Surpreendente do Príncipe William Filho do rei Charles III é o atual beneficiário do Ducado da Cornualha, criado em 1337 para fornecer recursos aos herdeiros do trono... Revista Oeste|Do R7 24/07/2024 - 18h53 (Atualizado em 24/07/2024 - 18h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Filho do rei Charles III é o atual beneficiário do Ducado da Cornualha, criado em 1337 para fornecer recursos aos herdeiros do trono.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Mundo: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Mundo: notícias e artigos - Revista Oeste



• Relatório da realeza revela salário anual do príncipe William

• Ativistas anti-Israel são presos em protesto no Capitólio

• Vídeo: TV britânica divulga imagens de campeã olímpica chicoteando cavalo