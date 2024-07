Descubra o Segredo da Medalha de Ouro das Olimpíadas de Paris Trajes e bandejas desenvolvidas para portar medalhas nas Olimpíadas de Paris | Foto: Reprodução/Louis Vuitton Prêmio mais cobiçado... Revista Oeste|Do R7 31/07/2024 - 19h33 (Atualizado em 31/07/2024 - 19h33 ) ‌



Prêmio mais cobiçado por um atletas olímpicos, a medalha dourada não é feita com ouro puro — as insígnias dadas aos vencedores das competições das Olimpíadas de Paris, por exemplo, são são de uma liga com 95% de prata.

