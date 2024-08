Desempenho do Brasil nas Olimpíadas: Resultados Abaixo das Expectativas O Brasil encerrou sua participação na Olimpíada de Paris com 3 medalhas de ouro, 7 de prata e 10 de bronze — totalizando 20 premiações...

O Brasil encerrou sua participação na Olimpíada de Paris com 3 medalhas de ouro, 7 de prata e 10 de bronze — totalizando 20 premiações. Com esse resultado, ocupa o 20° lugar no quadro de medalhas, ficando atrás do Quênia (17°) e Uzbequistão (13°).

Leia a matéria completa no nosso parceiro Mundo: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.