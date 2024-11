Desigualdade alarmante: aposentados cubanos vivem com menos de US$ 5 por mês Quase 40% dos aposentados e pensionistas cubanos recebem uma renda mínima de 1.528 pesos por mês. O valor corresponde a menos de US... Revista Oeste|Do R7 16/10/2024 - 19h08 (Atualizado em 16/10/2024 - 19h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quase 40% dos aposentados e pensionistas cubanos recebem uma renda mínima de 1.528 pesos por mês. O valor corresponde a menos de US$ 5 ou menos do que R$ 30 no câmbio atual. De acordo com o jornal Gazeta do Povo, isso foi o que disse Virginia Marlene García Reyes. A diretora-geral de Segurança Social do Ministério do Trabalho do regime comunista falou nesta semana ao site estatal Cubadebate. Cubanos admitem muitas dificuldades Conforme informações do site independente Cubanet, García Reyes disse que os beneficiários de Cuba, na sua maioria, têm os valores atrelados ao tempo de serviço e salários recebidos durante a vida de trabalho. A dirigente admitiu dificuldades na ilha, mas garantiu que esforços estão sendo feitos para promover mudanças. “Trabalhamos para melhorar, embora as circunstâncias atuais não permitam mudanças imediatas”. https://www.youtube.com/watch?v=8nHb_kaaZ7k Em Cuba existem atualmente dois tipos de taxas de câmbio: a oficial e a do mercado paralelo. A taxa oficial do regime cubano fixa 1 dólar como equivalente a 120 pesos cubanos, o que faria 1.528 pesos valerem aproximadamente 12,7 dólares. Contudo, a taxa mais usada pela população no dia a dia é a do mercado informal, em que o dólar ganha mais valor. Nesse câmbio, 1 dólar está valendo aproximadamente 325 pesos. Embargo dos EUA segue como desculpa A funcionária do governo ditatorial de Miguel Díaz-Canel descreve a realidade econômica da ilha como “complexa”. Ela atribuiu grande parte dos problemas - como é praxe dos comunistas - ao embargo dos Estados Unidos. O regime de Havana, contudo, não assume suas falhas pela atual falta de recursos básicos no país, como alimentos e medicamentos. Esses itens, principalmente, impactam a vida diária dos aposentados. 🚨🇨🇺 Cuba redujo la ración de pan subsidiado de 80 a 60 gramos en medio de su peor crisis desde 1990 El régimen castrista solo puede ofrecer un pan por persona, poco arroz, aceite y café, entre otros. Además, hay escasez de medicamentos, combustibles y constantes apagones. pic.twitter.com/74iFzXyo3l Finanzas Argy 🇦🇷 (@FinanzasArgy) September 21, 2024 Conforme relato de vários cubanos ao Cubanet, a aposentadoria que o regime comunista paga não compra sequer uma dúzia de ovos. "Minha mãe, que trabalhou a vida toda e participou da Revolução [Comunista], hoje recebe apenas 1.528 pesos. Não dá pena?", perguntou uma pessoa que se conectou ao site. Extrema pobreza alcança 89% da população, diz ONG Segundo a ONG Observatório Cubano de Direitos Humanos, a extrema pobreza em Cuba atingiu, em 2024, 89% da população. Em um relatório, a entidade informou que 72% dos cubanos consideram a crise alimentar como o principal problema social do país. Leia mais notícias de Mundo na Oeste O post Menos de US$ 5 por mês: é o que ganham 40% dos aposentados cubanos apareceu primeiro em Revista Oeste.